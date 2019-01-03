السعودية – فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها بامتلاكها موهبة الغناء. فقد تناقل هؤلاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لها وهي تؤدي أغنيات خاصة بمسلسلات أطفال شهيرة.

وشوهدت فيه وهي تغني “ليدي أوسكار” و”حكايات عالمية” و”غراندايزر”، كما أدت أغنية “حلوة يا بلدي” باللهجة المصرية للفنانة داليدا.

وأوضحت أنه تم تصوير الفيديو خلال احتفالها بيوم رأس السنة. ولفتت إلى أنها نشرت “الأشياء المقبولة” واحتفظت بالمقاطع التي تتضمن النشاز والخروج عن الإيقاع.

وقالت إنه يمكنها أن تشاهدها بمفردها عندما تشعر بالضجر لتسخر من نفسها. وقد أحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وأعرب عدد كبير من هؤلاء عن إعجابهم بصوتها وأدائها.

ويذكر أن الإعلامية احتفلت مؤخراً بحفل زفاف ابنتها جيلان. إلا أنها أعلنت أنها لن تكشف وجهها ووجه زوجها بناء على طلب منها.

وأوضحت في تغريدة لها على “تويتر”: “كثير سألني ليه ما أظهرت وجه بنتي. باختصار لأنها مو حابة أحد يعرفها ويخترق خصوصيتها في المستقبل ويزعجها”.

وأضافت: “حابة تعيش بعيد عن فضول وتدخلات وأحكام الناس.وأنا احترمت رغبتها أكيد”.