ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض حقل الشرارة النفطي لخرق أمني يوم الثلاثاء الماضي وذلك للمرّة الثالثة في غضون أسبوع.

مؤسسة النفط أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى قيام فريق التفتيش بالإبلاغ عن تعرّض بعض المعدات التشغيلية الرئيسية للنهب بما في ذلك محوّلات وكبلات كهربائية من آبار مختلفة، معتبرةً ان هذا الحدث سيتسبب في انخفاض انتاج حقل الشرارة بحوالي 8,500 برميل يومياً وذلك حتى بعد عودة الحقل للعمل.

ورداً على هذه السلسلة من الحوادث طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الحكومة تنفيذ التدابير الأمنية طارئة بهدف إعادة فرض النظام والتصدي لجميع أعمال النهب التي يتعرض لها الحقل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلاً: “إن المجموعات المسلحة تعمد إلى توظيف المطالب الشرعية للمجتمعات المحلية بالجنوب الليبي وتسمح بنهب الحقل واستغلاله عوضاً عن حمايته لخدمة مصالح الشعب الليبي.”

كما أعرب عن قلقه الشديد من أن هذه الهجمات ليست عمليات سرقة بسيطة فحسب لكنها جزء من محاولة منهجية لتدمير عمليات حقل الشرارة، داعياً كافة الليبيين إلى الوقوف في وجه الأعمال الإجرامية التي تكبد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة على المدى الطويل بالإضافة للمطالبة بإصلاحات أمنية فوريّة.

صنع الله إعتبر أن ليبيا بحاجة ماسة إلى استئناف العمليات بحقل الشرارة في أقرب وقت ممكن وهو ما يتطلب توفير حماية حقيقية للحقل فلا يجب أن يسمح لهؤلاء المجرمين وضع البلاد بأكملها رهن إرادتهم بحسب قوله.

يشار إلى أن عملية السطو التي جدّت يوم الاربعاء تأتي بعد خرقين أمنيين آخرين تعرض لهما الحقل خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك هجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء جسدياً على أحد الحراس المدنيين وعملية سطو من قبل مجموعة إجرامية أخرى قامت بدخول مرافق الدعم بالحقل عنوة لسرقة بعض السلع الحيوية.