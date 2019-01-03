ما الزيارة التي قالت عنها ميريهان حسين: “أحلى بداية للسنة الجديدة”؟

ما الزيارة التي قالت عنها ميريهان حسين: “أحلى بداية للسنة الجديدة”؟

مصر – نشرت الفنانة ميريهان حسين على حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً عدة وبعض مقاطع الفيديو من زيارتها إلى مستشفى سرطان الأطفال بمصر، وهي الزيارة التي بدأت بها العام الجديد.

ميرهان قضت اليوم الأول من العام في المستشفى وسط الأطفال المصابين بالسرطان وأحضرت لهم الهدايا.

وعلقت ميريهان على الصور بقولها: “أحلى بداية للسنة الجديدة.. وأجمل حب الذي تستطيع به أن تساعد الآخرين.. جملة قرأتها على جدار داخل مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧”.

وأضافت: “شكراً للمستشفى على المستوى العظيم والنظافة والطاقة الإيجابية والمجهود، وشكراً لكل طفل وطفلة بيحاربوا المرض ويعلمونا درس في مواجهة الحياة وشكراً لكل أم وأب وأهل صابرين على البلاء.. شكراً على البسمة الجميلة.. ربنا يديمها ويشفي كل مريض”.

وخصّت ميريهان طفلا يدعى محمود ووصفته بصديقها بزيارة خاصة فجلست معه في غرفته وأعطته الهدية، وغنّت معه.