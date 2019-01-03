ليبيا – قام مجهولون باختطاف نجل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أرحومة جبريل من أمام منزله مساء أمس الأربعاء بمنطقة حجارة في مدينة سبها.

عضو الهيئة التأسيسية أرحومة جبريل قال في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الروسية :”إن مجهولين قاموا باختطاف أبني عبدالله أرحومة الذي يبلغ من العمر 10سنوات”،مشيرا إلى أن حادثة الخطف نفذها مجهولون في منطقة حجارة بمدينة سبها بالقرب من معهد الموسيقى.

وأضاف جبريل أن عملية الاختطاف تمت من أمام المنزل حين توقفت سيارة نوع هونداي افانتي معتمه الزجاج وطلبت منه أن يدفع معهم السيارة فتوجه إبن أرحومة على الفور ليساعدهم.

وتابع عضو لهيئة التأسيسية قائلاً:” نزل منها شخص أسمر البشرة يلبس قميص اخضر وأودعه بالسيارة وهربت مسرعة بناء على أقوال أخيه وأبناء الجيران ولقد قمت بإبلاغ الغرفة المشتركة والغرف الأمنية في مدينة سبها وحتى اللحظة لم يتواصل معا أحد من الخاطفين.