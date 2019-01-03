ليبيا – نظمت مراقبة التعليم ببلدية مصراتة تحت إشراف مكتب الاحتياط العام بالمراقبة ورشة عمل حول ضوابط التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2018-2018.

الورشة جاءت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بدعوة من مكتب الإحتياط العام بالمراقبة لتوضيح ومناقشة جملة من التساؤلات حول شروط وضوابط التسكين على الملاك الوظيفي للعام الدراسي الجاري 2018-2019.

يشار إلى أن الإجتماع عقد بحضور مراقب التعليم اسماعيل اعبيد ومدراء مكاتب الاحتياط العام والتوثيق والمعلومات وبمشاركة مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة عبد الفتاح الفاضلي و مسؤولين من إدارة الموارد البشرية بالوزارة.