مصر – تراجع صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية، بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي في 2018، إلى 5.73 مليارات جنيه (321 مليون دولار).

وحسب تقرير صادر عن البورصة المصرية، الخميس، تراجع صافي مشتريات الأجانب العام الماضي، مقابل 9.55 مليارات جنيه (535 مليون دولار) في 2017.

وأرجع رئيس البورصة المصرية محمد فريد صالح، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الانخفاض، إلى “الحروب التجارية العالمية ووجود تقلبات في أسواق المال العالمية”.

وأضاف فريد: رغم العوامل السابقة التي أدت إلى انخفاض وتيرة مشتريات الأجانب، إلا أنها ما زالت إيجابية.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 13.2 بالمائة على أساس سنوي في 2018.

وفيما ارتفع التداول في البورصة خلال 2018 بنسبة 7.92 بالمائة إلى 358.2 مليار جنيه (20 مليار دولار)، تراجعت أحجام التداول إلى 60.8 مليار ورقة مالية مقابل 77.9 مليار ورقة مالية في 2017.

وشهد 2018 تنفيذ 4 طروحات أولية بالبورصة المصرية بقيمة 5.2 مليارات جنيه (291 مليون دولار) بنسبة زيادة 25 بالمائة عن 2017.

(الدولار = 17.85 جنيه مصري)