ليبيا – أكد رئيس مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة أحمد حسين أمس الأربعاء أن المخطوطة التي عثرت عليها وزارة الداخلية وسرقتها المجموعات الإرهابية من جامعة بنغازي عند سيطرتها على المدينة هي مخطوطة تاريخية كانت في مكتبة جامعة قاريونس بالمدينة.

حسين قال في نصريح خاص لموفع “أصوات مغاربية” إن المخطوطة هي نسخة أصلية مأخوذة من مكتبة الجغبوب وأودعت في مكتبة قاريونس وأثناء سيطرة الجماعات الإرهابية على الجامعة تم العبث بمحتويات المحفوظات التاريخية في المكتبة وضبطت من قبل وزارة الداخلية.

وصرح رئيس مصلحة الآثار بأن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة ضبطت عدة مخطوطات وقطع أثرية وجدت في المساجد ومنازل المتشددين الذين كانوا يسيطرون على أجزاء من مدينة بنغازي.

وأعتبر حسين أن الجماعات الإرهابية تهدف إلى تدمير وإخفاء الآثار الليبية التي تدل على عراقة ليبيا وحضارة شعبها ، مؤكداً أن الجماعات المتشددة فشلت في تهريب الآثار الليبية إلى الخارج لعدم سيطرتها على المواقع الأثرية المهمة.

رئيس مصلحة الآثار أشار إلى أن المصلحة تملك قطعا أثرية عراقية تعود للحضارة الآشورية هربتها مجموعات متشددة من العراق إلى ليبيا.