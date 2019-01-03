ليبيا – أعلن رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي أمس الأربعاء صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا والقاضي بالإفراج عن الناقلة الليبية “بدر“.

الجواشي أكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق أن مصلحة الموانئ وشركة النقل البحري ستبلغ نظرائها في دول العالم بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة واعتبار أن الناقلة لازالت ملكاً للدولة الليبية والطلب منهم بالحجز عليها عند دخولها لاية دولة حاملة لأي علم.

وأضاف الجواشي قائلاً:” لقد خاطبنا السلطات البنمية إلحاقا للمخاطبات السابقة بسرعة إلغاء التسجيل المزور حتى تتمكن السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز عليها.

وأعرب رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عن شكره وتقديره للجهود التي إتخذتها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بالاتصال بنظرائها في دول العالم ومخاطباتها لدول العالم ولمجلس الأمن وللمنظمات الدولية والتي كان لها الأثر الكبير في عدم قبول دخول الناقلة إلى المياه الإقليمية لأي من دول العالم وعدم رسوها في أي ميناء.