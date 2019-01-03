ليبيا – حضرت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس كضيف شرف بالندوة العلمية التي أقيمت تحت عنوان “بلديتي صديقتي” من قبل لجنة المهندسات الليبيات التي طرحت موضوعي البيئة الصديقة والبيئة الشاطئية ضمن إطار فعاليات مهرجان “بلديتي طرابلس”.

بن يونس تحدثت بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي خلال الندوة التي أقيمت بمقر بلدية طرابلس المركز عن دور تشريعات البيئة في هذا الإطار وضرورة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2006 بشأن حماية وتحسين البيئة.

وأكدت بن يونس على العمل لنقل الاختصاصات المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية من المركز إلى البلديات وخاصة ما يخص النظافة العامة والصرف الصحي.