تركيا – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، الخميس، إن بلاده حققت جميع أهدافها المحددة لنهاية عام 2018، وقدّمت أداءً أفضل من الناحية الاقتصادية.

وأكّد ألبيرق، خلال مقابلة مع قناة “تي آر تي” الحكومية، أن معدل التضخم في تركيا إستقر عند 20.3 في المئة، أي دون الهدف الذي وضعته الحكومة (20.8 في المئة).

وشدّد على أن هذا المعدل يُشير إلى وجود مرحلة إيجابية للغاية في الوقت الراهن.

وأشار ألبيرق إلى أن أداء تركيا سيكون أقوى بكثير في موازنة عام 2019، سواء من ناحية النفقات أو من حيث الدخل.

وفيما يتعلق بالتقلب الذي حصل في سعر صرف الليرة التركية الليلة الماضية، قال ألبيرق إن “التقلب ناجم عن الأسواق المفتوحة في آسيا وتأثرت منه الأسواق الناشئة، لكن التوازن عاد خلال فترة قصيرة”.

وبشأن إصدار صكوك الذهب، قال الوزير التركي: “أكسبنا اقتصادنا قرابة 6.5 طنا من الذهب خلال العام الماضي”.