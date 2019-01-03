كولومبيا – اتفقت الولايات المتحدة وكولومبيا، على فرض عزلة دبلوماسية على فنزويلا “بما يخدم إعادة النظام الديموقراطي إليها”.

وتم الإعلان عن هذا الاتفاق خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والرئيس الكولومبي إيفان دوكيه في كارتاخينا شمال كولومبيا.

وقال بومبيو في بيان مشترك مع دوكيه، إنّ “التقاليد الديموقراطية المتجذّرة في كولومبيا تجعل منها قائدا طبيعيا للجهود الإقليمية الرامية لدعم الديموقراطية ودولة القانون في فنزويلا”.

وأكّد الوزير الأميركي أنه بحث مع الرئيس الكولومبي خلال اللقاء القصير بينهما، “سبل التعاون مع الحلفاء الإقليميين والدوليين” لمساعدة الفنزويليين على الصمود خلال الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانون منها.

من جانبه دعا رئيس كولومبيا الدول التي تدافع عن الديموقراطية إلى نبذ النظام “الدكتاتوري الحاكم في كراكاس والذي تسبّب بموجة هجرة غير مسبوقة في أميركا اللاتينية”.

وقال دوكيه: “يجب على كافة الدول المتمسكة بقيم الديموقراطية أن تتّحد في رفض الدكتاتورية في فنزويلا وتبذل كل جهد ممكن لاستعادة الديموقراطية والنظام الدستوري”.

المصدر: swissinfo