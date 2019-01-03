أبوظبي – تنطلق منافسات كأس آسيا 2019 يوم السبت القادم في الإمارات العربية المتحدة، وتبرز أسماء 5 مدربين يبحثون عن لقب جديد يضاف لرصيدهم الشخصي.

هيكتور كوبر مدرب منتخب أوزبكستان

يخوض الأرجنتيني كوبر مغامرته التدريبية الـ15 على مدى 25 عاما، وسبق له إحراز كأس السوبر الإسباني مع فالنسيا وريال مايوركا.

وقاد كوبر منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 ونهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما ويأمل المدرب البالغ 63 عاما والذي حصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2000، في الوصول مع أوزبكستان إلى أبعد من الدور ربع النهائي، إذ سبق للمنتخب الأوزبيكي الوصول لدور الربع النهائي في مشاركاته الأربع الأخيرة.

زفن غوران إريكسون مدرب منتخب الفلبين

قاد المدرب السويدي البالغ 70 أهم الأندية الأوروبية على غرار بنفيكا البرتغالي، روما ولاتسيو الإيطاليين، مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى منتخبات المكسيك، ساحل العاج وإنجلترا، وأوصل “الأسود الثلاثة” إلى ربع نهائي مونديالي 2002 و2006. وسيواجه إريكسون صعوبة كبيرة في الإمارات لوقوعه في مجموعة تضم كوريا الجنوبية المرشحة والصين التي درب فيها ثلاثة أندية في آخر خمس سنوات.

مارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الصيني

قاد المدرب الإيطالي منتخب بلاده إلى لقبه الرابع في كأس العالم عام 2006، لكنه قد يحتاج إلى معجزة لرفع اللقب القاري مع الصين في 2019.

لم تكن نتائج المدرب السبعيني ثابتة مع “التنين الأحمر” منذ توليه مهامه في أكتوبر 2016.

ولم يتمكن من التأهل لنهائيات مونديال روسيا، وحقق المنتخب الصيني فوزا يتيما في مبارياته الـ7 الأخيرة آخرها تعادله مع الأردن في الدوحة 1-1 الشهر الماضي.

كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني

سبق له تدريب منتخب البرتغال في فترة ثانية بين 2008 و2010 وقاده إلى دور الـ16 في المونديال الإفريقي الجنوبي عام 2010 قبل خروجه أمام إسبانيا البطلة.

وتولى تدريب إيران في 2011 ونال فريقه الثناء في المونديال الأخير على الرغم من فشله بالتأهل إلى الدور الثاني.

آلبرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات

قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 1999 وتوج ابن الخامسة والستين بكأس آسيا أيضا، عندما قاد اليابان إلى لقبها الرابع في 2011.

ويسعى لتكرار الأمر هذه المرة مع المنتخب الإماراتي الذي نال الميدالية الفضية لنسخة 1996 التي استضافتها على أرضها. ولم يحقق حتى الآن نتائج لافتة مع الإمارات آخرها خسارته أمام الكويت بهدفين نظيفين.

المصدر: أ ف ب