الولايات المتحدة – لا شك أن نمو الشبكات الاجتماعية قد سبب الكثير من تهديدات الخصوصية للمستخدمين، حيث أصبحنا لا نعرف غالباً معظم الأشخاص الذين يتابعوننا، وكثيراً ما يتعرض مستخدمو إنستغرام إلى ضغوط تَشمل التنمر والإساءة من قبل الآخرين، وهو ما يدفع المستخدمين إلى حذف حساب إنستغرام سواء نهائياً أو مؤقتاً.

لذا سنستعرض كيفية استخدام إنستغرام مع حماية خصوصيتك من خلال اتباع بعض الحيل البسيطة:

1- إلغاء ربط حساب إنستغرام بحسابك على فيس بوك

بهذه الطريقة لن يتمكن فيس بوك من مشاركة بيانات ملفك الشخصي

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام.

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings، وللوصول لهذه القائمة اضغط على رمز الترس (بالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس) أو أيقونة الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى (بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد).

• مرر للأسفل حتى تصل إلى الحسابات المرتبطة Linked Accounts.

• اضغط على فيس بوك، ثم اضغط على زر إلغاء الربط Unlink

2- قم بضبط حساب إنستغرام إلى حساب خاص Private Account

يتيح لك التحكم في من يمكنه متابعتك وعرض قصصك أو مشاركاتك.

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار حساب خاص Private Account، قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له

3- تحكم أكثر في قصص إنستغرام الخاصة بك

أداة المراسلة الخاصة Instagram Direct تمكن كل من يشاهد قصتك أن يشاركها مباشرة مع أي شخص آخر من خلال الرسائل المباشرة.

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

• ستظهر لك مجموعة خيارات لتخصيص القصص ابحث عن خيار السماح بالمشاركة Allow Sharing ثم اضغط على زر التبديل المجاور له لتعطيل مشاركة قصصك كرسائل

إيقاف ميزة السماح بردود الرسائل على القصص

• انتقل إلى حسابك على إنستاجرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

• ابحث عن خيار السماح بردود الرسائل allow message replies

• اضغط على زر التبديل المجاور لخيار إيقاف Off، لمنع أي شخص من إرسال رسائل إليك كردود على قصصك من أجل أن تتمتع بخصوصية أفضل

5- قم بإيقاف النشر التلقائي للمشاركات على الحساب

بشكل افتراضي يقوم إنستغرام تلقائياً بإلحاق الصور أو مقاطع الفيديو التي تم الإشارة لك فيها في علامة التبويب الموجودة في أقصى اليمين والتي تحمل اسم Tagged.

ولكن في بعض الأحيان تكون هذه المشاركات رسائل غير مرغوب فيها أو صور لا تعجبك، ومن الأفضل مراجعة هذه المشاركات قبل إضافتها إلى حسابك الشخصي، لذلك يمكنك إيقاف خيار النشر التلقائي من الإعدادات باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• تحت قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك Photos and Videos of You

• قم بإيقاف خيار النشر التلقائي من خلال الضغط على الزر التبديل المجاور لخيار Add Automatically، كما يمكنك حتى إزالة الصور التي تم الإشارة لك ومازلت موجودة بحسابك.

