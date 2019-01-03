دبي – ارتفعت 7 بورصات عربية نهاية تداولات الخميس، وسط صعود قوي في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:01 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس / آذار بنسبة 2.11 بالمائة أو ما يعادل 1.16 دولارا، إلى 56.07 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم فبراير / شباط بنسبة 1.78 بالمائة أو ما يعادل 83 سنتا، إلى 47.37 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.68 بالمائة إلى 10350 نقطة، بدعم رئيس من صعود قطاع الصناعة بنسبة 0.83 بالمائة والبنوك 0.49 بالمائة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي مع صعود مؤشرها العام بنحو 0.65 بالمائة إلى 4898 نقطة، بدعم رئيس من صعود أسهم البنوك.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنحو 0.22 بالمائة إلى 2526 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقارات والاستثمار، من بينها “أرابتك” و”دبي للاستثمار”.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.57 بالمائة إلى 5138 نقطة، وربح المؤشر الرئيس نحو 0.38 بالمائة ليغلق عند 4772 نقطة، وزاد المؤشر الأول 0.67 بالمائة إلى 5340 نقطة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنحو 0.51 بالمائة إلى 7830 نقطة، مستمدا الدعم من الأسهم القيادية في قطاع المصارف والمواد الأساسية.

وارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.46 بالمائة إلى 13264 نقطة، بدعم مشتريات المؤسسات المحلية والعربية.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.46 بالمائة إلى 1925 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع أسهم 59 شركة مدرجة في مقابل انخفاض 12 سهما.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.61 بالمائة إلى 4275 نقطة، مع هبوط أسهم مثل “الأنوار للسيراميك” بنسبة 4.05 بالمائة، و”الأسماك العمانية” 3.23 بالمائة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.28 بالمائة إلى 1325 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك بنسبة 5.8 بالمائة والاستثمار بنسبة 2.03 بالمائة.

فيما يأتي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 0.68 بالمائة إلى 10350 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.65 بالمائة إلى 4898 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.57 بالمائة إلى 5138 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.51 بالمائة إلى 7830 نقطة.

مصر: بنسبة 0.46 بالمائة إلى 13264 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.46 بالمائة إلى 1925 نقطة.

دبي: بنسبة 0.22 بالمائة إلى 2526 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.61 بالمائة إلى 4275 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.28 بالمائة إلى 1325 نقطة.