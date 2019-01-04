ألمانيا – ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) اليوم الجمعة، أن قراصنة إلكترونيين نشروا بيانات شخصية لمئات السياسيين الألمان المنتمين لأحزاب كبرى والمستشارة أنغيلا ميركل نفسها.

وقالت الهيئة إن البيانات التي نشرت على تويتر، تشمل عناوين وخطابات شخصية ونسخا من بطاقات الهوية، وتفاصيل بطاقات الائتمان وأرقام هواتف محمولة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن عملية الاختراق تأثرت بها جميع الأحزاب الألمانية الكبرى، باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف، ولم يعرف بعد الدافع وراء العملية أو هوية منفذيها.

وفي أول رد عن التسريب، تحدثت وزيرة العدل كاتارينا بارلي عن الهجوم قائلة: “القائمون على التسريب يريدون الإضرار بالثقة في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا”.

وأكدت بارلي ضرورة التحري عن الجناة بسرعة وكشف دوافعهم السياسية المحتملة، وأضافت: “لا ينبغي السماح للمجرمين والعقول المدبرة لجرائمهم بإثارة الجدل في بلادنا”.

المصدر: وكالات