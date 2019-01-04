ليبيا – علق القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج اليوم الخميس على أمر القبض الصادر في حقه من قبل مكتب النائب العام مستنكراً صدور هذا الأمر ومشككاً فى صدقه .

بلحاج قال في لقاء إستثنائي مطول على شاشة قناة النبأ المملوكة له بأن هذا الامر الذي أشار لعلاقته بالمعارضة التشادية يأتي لاقصائه وشخصيات اخرى سيتم التطرق لها لاحقاً من الانتخابات والمؤتمر الجامع.

وتتلقى المعارضة التشادية دعماً منقطع النظير من دولة قطر عبر جناح مسلح هو الأقوى فى ليبيا يتزعمه المتمرد التشادي المقيم فى الدوحة ” تيمان أرديمي ” ، مادفع أنجامينا لقطع علاقتها معها ، وكانت قناة النبأ قد إستضافت مطلع الأسبوع ” محمد الطاهر أرديمي ” نجل شقيق ” تيمان ” وهو المتحدث باسم هذا الجناح وأدلى بمزاعم خلال اللقاء عن عدم علاقتهم بليبيا .

وقال مصدر رفيع من مكتب النائب العام لـ المرصد بأن إستضافة ” أرديمي ” الإبن على قناة النبأ كان الهدف منها تضليل التحقيق عبر نفي هذا المتمرد أي وجود لهم فى ليبيا ولم يستبعد ذات المصدر علم بلحاج بالإعداد لأمر القبض عليه الأمر الذي دفعه لإستضافة المتمرد التشادي إستباقياً واصفاً هذه الخطوة بـ ” اليائسة ” .

وإتهم أمير الجماعة المقاتلة من وصفهم بـ”المليشيات” التى قال بأنها تملك سجون وتسيطر على القرار في طرابلس بالوقوف وراء أمر القبض فى إشارة ضمنية منه لقوة الردع الخاصة وسجنها .

وزعم بلحاج أيضاً تلقيه تهديدات من هذه المليشيات دون تسميتها بشأن عدم السماح له بالاضطلاع بأي دور في المشهد السياسي.

وقال بأن النائب العام لم يلتفت لجرائم تلك “المليشيات” ولم يحقق في إغتيال شخصيات إعتبارية منهم نادر العمراني القيادي بدار الأفتاء ، مدعياً بأن أمر القبض جاء لاقصائه سياسياً.

وكشف بلحاج على تكليف مكتب محاماة قي طرابلس لمتابعة هذه القضية التى قال بأنه علم من مصادره بأنها متعلقة بمسألة متعلقة بأمن الدولة ولا علاقة لها بالهلال النفطي . وهذا التصريح يضفي المصداقية على علمه المسبق بإحتمال صدور أمر القبض مادفعه لإستضافة متحدث باسم أبرز فصيل تشادي معادي للدولة الليبية فى قناة النبأ.

وختم بلحاج بأن مصادره أكدت له بأنه سيلحق بهذه المذكرة مذكرة أخرى فيها شخصية سياسية أخرى قال بأنه سيتم إقصائها أيضاً بنفس الطريقة لكنه لم يكشف عن هوية هذه الشخصية .

وتحقق تونس منذ سنوات فى إرتباط بلحاج بنشأة تنظيم أنصار الشريعة على أراضيها بزعامة التونسي سيف الله بن حسين المكنى ” أبوعياض التونسي ” وهذا الأخير ظهر فى لقطات تحصلت عليها المرصد أثناء وجوده فى بنغازي نهاية 2014 رفقة مايسمى ” مجلس شورى ثوار بنغازي ” وهو ينعى جثة زعيم أنصار ليبيا محمد الزهاوي .

وفى نهاية نوفبمر الماضي أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن وجود جناح سري لحركة النهضة وهي الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فى تونس وقد إرتبط بلحاج بها وثيقاً ، وجاء حديث السبسي أثناء إجتماعه بهيئة البحث عن حقيقة إغتيال السياسيين التونسيين ” شكري بلعيد ومحمد البراهمي ” .

وتتهم هذه الهيئة عناصر ” أبوعياض ” بالوقوف وراء هذه الإغتيالات وقد أشارت لصلة بلحاج بالموضوع فيما إعتقلت السلطات هناك رجل الأعمال التونسي شفيق جراية المرتبط ببلحاج والذي زار طرابلس بمعية الأخير والذي شكّل بدوره هيئة للدفاع عنه فى تونس العاصمة .

ويشكل أمر القبض على بلحاج ، وفقاً لمراقبين ، ضربة قاضية لما بات يعرف إصطلاحاً بـ ” تيار المفتي ” وهو الجناح المتشدد الموالي لمجالس الشورى الإرهابية فى بنغازي ودرنة وأجدابيا ولاسيما مع ثبوت إرتباطها بتنظيمي القاعدة وداعش فيما تواصل تونس تحقيقاتها فى البرلمان حول ما عُرف لجان تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر فى ليبيا وسوريا والعراق .

المرصد – خاص