غزة – أُصيب 20 متظاهرًا فلسطينيًا، بالرصاص والإصابة بقنابل الغاز، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة” قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الطبيب أِشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح خاص لوكالة الأناضول، إن “15 من بين المصابين أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 5 مسعفين بقنابل الغاز بشكل مباشر”.

وأوضحت الوزارة أن أحد المسعفين المصابين، تعرض لكسر في الذراع جراء إصابته بقنبلة الغاز، فيما أصيب ثانٍ بمنطقة الحوض، وثالث أصابت القنبلة رأسه.

واستنكرت وزارة الصحة، في بيان وصل وكالة الأناضول، ما قالت إنه “انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الطواقم الطبية”.

ويشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.