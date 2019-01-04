الولايات المتحدة – كشفت بيانات رسمية، الجمعة، عن ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.9 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مقابل 3.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل الأمريكية، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 3.9 بالمائة في الشهر الماضي، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 276 ألف شخص إلى 6.3 مليون عاطل.

البيان ذاته، ذكر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 312 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأشار البيان إلى أنه جرى توفير الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الغذائية والبناء والتصنيع وتجارة التجزئة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 4.1 بالمائة، وبلغ عدد العاطلين 6.6 مليون شخص.