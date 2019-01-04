الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر يوم الخميس مع تعزز الشراء بحثا عن ملاذ آمن بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقلبات الأسهم بينما قدم تراجع الدولار دعما إضافيا.

ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو حزيران عند 1292.32 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل 0.4 بالمئة في الساعة 0819 بتوقيت جرينتش إلى 1289.10 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1291.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج ”تراجع الدولار أمد الذهب ببعض الدعم. الناس أكثر اهتماما بالذهب مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى المعدن كملاذ آمن“.

ونزل مؤشر الدولار أكثر من 0.2 بالمئة بينما صعد الين الياباني، وهو أيضا من الأصول المفضلة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مقابل العملة الأمريكية يوم الخميس.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 796.60 دولار.