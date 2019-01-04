مصر – فاجأ نادي بيراميدز ضيفه الأهلي “العريق” بالفوز عليه 2-1، اليوم الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري لكرة القدم.

أحرز هدفي الفائز كل من محمد فاروق في (د.47) والوافد الجديد عبد الله السعيد في (د.57)، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد وليد أزارو في (د.33).

وبهذا الانتصار الثمين رفع بيراميدز رصيده بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما توقف رصيد الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد الأوروغوياني مارتن لاسارتي عند 24 نقطة في المركز السادس.

المصدر: وكالات