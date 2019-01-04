تركيا – شنّت الشرطة التركية عمليات دهم طالت أنحاء البلاد لاعتقال نحو 140 شخصا بينهم عسكريون، يشتبه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشل صيف 2016.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن النيابة أصدرت في اسطنبول وقونيا وأنقرة مذكرات توقيف بحق 137 شخصا، وأن عمليات الدهم طالت أكثر من 30 محافظة بينهما أنقرة حيث أصدرت النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق 35 ضابط صف في البحرية بينهم عشرة لا يزالون في الخدمة.

وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن منذ 2016 فيما أقيل أكثر من 100 ألف من وظائفهم أو منعوا من العمل في القطاع العام.

ورغم الانتقادات التي واجهتها أنقرة من المدافعين عن حقوق الإنسان وحتى من حلفائها في الغرب، إلا أن عمليات الدهم تجري بشكل متقطع في تركيا منذ محاولة الانقلاب.

ويشير مسؤولون أتراك إلى أن العمليات ضرورية للتخلص من الوباء الذي تسبب به تغلغل حركة الداعية فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات