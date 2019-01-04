العراق – قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الجمعة، إن بلاده ملتزمة تماما باتفاق ( أوبك+) لخفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا والذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من مطلع 2019.

وأضاف الغضبان في بيان صادر اليوم أن بلاده اتخذت إجراءات تطبيق خفض الإنتاج بنسبة 3 بالمائة والتي تشكل قرابة 140 ألف برميل يوميا من مجمل الإنتاج، بحسب النسبة المقررة لاتفاق (أوبك+).

وفي 7 ديسمبر/ كانون الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، على مدار 6 أشهر، اعتبارا من مطلع 2019.

وأكد الغضبان حرص بلاده على استقرار الإنتاج عند معدل 4.513 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة المقبلة بعد احتساب نسبة خفض حصة العراق، وهي 140 ألف برميل يوميا.

وأعرب الغضبان عن أمله في “تحقيق الأهداف المخطط لها من خلال هذا الاتفاق وبما يدعم أسعار النفط ويعيد الاستقرار للسوق النفطية العالمية”.

وتابع الغضبان “أن العراق لعب دوراً مهماً مع المنتجين الآخرين في التوصل الى هذا الاتفاق حرصاً منه على إيجاد حلول منطقية وواقعية لمواجهة تحديات السوق النفطية العالمية، والسيطرة على تخمة المعروض النفطي والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب”.

ومضى قائلا “هذا يؤدي بدوره الى دعم أسعار النفط، وأن اللجنة الوزارية المنبثقة عن اجتماع منظمة (أوبك) وشركاؤها ، سوف تتابع وتراقب تطورات السوق النفطية خلال الفترة المقبلة وتقدم تقاريرها للدول الأعضاء”.