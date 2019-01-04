المغرب يحظى بواحد من أعلى التصنيفات المناخية في العالم

المغرب يحظى بواحد من أعلى التصنيفات المناخية في العالم

المغرب – صنفت مؤسسة Germanwatch المغرب في مرتبة متقدمة حسب مؤشر أداء المناخ CCPI، وأدرجته في خانة الأخضر الفاتح التي تعبر عن درجة عالية من الرغبة السياسية والمجتمعية في حماية المناخ.

وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن المغرب قد احتل المركز الخامس في هذا التصنيف بعد السويد وقبل ليتوانيا، الأمر الذي يشير إلى أن مراكش قطعت شوطا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة في مجال تحسين المناخ وحماية البيئة.

أما المراتب الثلاث الأولى الملونة بالأخضر الغامق، والتي تشير إلى أقصى درجات الإرادة السياسية والمجتمعية في حماية المناخ، فقد بقيت شاغرة ولم تحظ بها أي من الدول المشمولة بالتصنيف.

ويتم ترتيب الدول بناء على أربعة عشر مؤشرا ضمن أربع فئات هي: انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ.

وحصل المغرب على 76.48 نقطة في مؤشر Germanwatch، ونالت السويد 76.28 نقطة، فيما احتلت ليتوانيا المركز الثالث بـ70.47 نقطة.

المصدر: “هسبريس”