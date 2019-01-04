ليبيا – حضر عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الخميس حفل تخريج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية.

الوزير أكد في كلمة ألقاها في إحتفالية تخريج هذه الدفعة التي أقيمت بميناء طرابلس البحري وبحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأن الوزارة لديها رسالة سامية وهي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة رغم التحديات التي يواجهها رجال الأمن والشرطة.

وشدد باشاآغا على ضرورة تكاثف كافة الجهود الأمنية للقضاء على الإرهاب أينما كان وحيثما وجد وعلى السير قدماً بالأداء الأمني من خلال إقامة العديد من دورات التدريب والتأهيل مع ضرورة الإستفادة من كافة البرامج التدريبية في الداخل والخارج.

وتخلل الحفل إستعراض للقوارب البحرية قام بها منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل أبرزوا فيها قدراتهم الفنية والقتالية للقضاء على كافة الظواهر الهدامة الوافدة عبر البحار من تهريب للبشر والبضائع بكافة أنواعها وكذلك المخدرات والمؤثرات العقلية.

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