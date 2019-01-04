ليبيا – ضبطت مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة أمس الخميس حاويتين سعة 20 قدم بهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش .

المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة أشار إلى أن عملبة الضبط تمت بالتنسيق بين الوحدة وقسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة بعد تقديم الدعم اللازم من أعضاء جمرك ميناء مصراته والغرفة الأمنية المشتركة ومديرية أمن مصراته بالإضافة إلى جهاز المباحث العامة مصراته وجهاز الحرس الوطني.

يُشار إلى أن مصلة الجمارك أعلنت في الـ20 من شهر ديسمبر الماضي ضبط أكثر من 52 ألف كيلو من مادة الحشيش ومليون قرص ترامادول بالإضافة إلى حاويتان متنوعة الأصناف من أسلحة نارية وبنادق قادمة من تركيا.