الولايات المتحدة – يبدأ مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون اليوم الجمعة، جولة شرق أوسطية سيطوف بها في إسرائيل وتركيا، ليبحث جملة من القضايا في مقدمتها سوريا وإيران وداعش.

وسيبحث بولتون مع إسرائيل وتركيا تطورات الأزمة السورية ومواصلة محاربة داعش ومنع انبعاثه من جديد.

وكتب بولتون أمس الخميس في تويتر، أن الوفد الأمريكي إلى تركيا سيضم الموفد الخاص لوزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، ورئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية جوزيف دونفورد.

وأضاف: “غدا سأغادر إلى إسرائيل وتركيا لبحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وكيف سنعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع انبعاث داعش، كما نعتزم الدفاع عن مواقف الذين حاربوا إلى جانبنا، وسبل مواجهة النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة”.

المصدر: تاس