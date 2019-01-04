بروكسل – تراجع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو ( 19 دولة) إلى 1.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مقابل 1.9 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، في تقديرات أولية، الجمعة، إن قطاع الطاقة، تصدر نسب التضخم في منطقة اليورو، الشهر الماضي؛ إذ صعد 5.5 بالمائة، تلاه قطاع الطعام والكحول والتبغ 1.8 بالمائة والخدمات 1.3 بالمائة.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

وفي وقت سابق، توقعت المفوضية الأوروبية ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.8 بالمائة في العامين 2018 و 2019، في حين يستهدف البنك المركزي الأوروبي، معدل تضخم يقترب من 2 بالمائة.