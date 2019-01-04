تعرف على التصنيف الجديد لأغلى 10 لاعبين في العالم

تعرف على التصنيف الجديد لأغلى 10 لاعبين في العالم

إنجلترا – نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية اليوم الجمعة قائمة بأغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في العالم مع حلول عام 2019.

وذكرت الصحيفة أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو الأغلى في البريميرليغ في سوق الانتقالات العالمية حاليا، بـ 151 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 168 مليون يورو.

قائمة اللاعبين العشرة الأغلى قيمة سوقية:

1- البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان: 229.1 مليون يورو.

2- الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان: 215 مليون يورو.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني: 203.3 مليون يورو.

4- المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي: 168.3 مليون يورو.

5- الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير: 151.1 مليون يورو.

6- البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي: 148.2 مليون يورو.

7- البلجيكي كيفين دي براون، مهاجم مانشستر سيتي: 129.4 مليون يورو.

8- الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني: 125.6 مليون يورو.

9- الفرنسي بول بوغبا، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي: 119.3 مليون يورو.

10- البرازيلي فيليب كوتينيو، مهاجم برشلونة: 118.2 مليون يورو.

وخلت القائمة من اسم كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما بلغت قيمته التسويقية 107 ملايين يورو.

المصدر: mirror.co.uk