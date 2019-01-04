ليبيا – أكد رئيس جهاز الإمداد الطبي الطاهر بلخير أمس الخميس أن الجهاز يسير بطريقين لتوفير الدواء الخاص لمحاربة مرض اللشمانيا.

بلخير أشار في مؤتمر صحفي للجهاز بشأن مرض اللشمانيا تابعته صحيفة المرصد إلى أن الطريقة الأولى لمحاربة المرض من خلال مخاطبة منظمة الصحة العالمية لتوفير الدواء اللازم والتي قد تصل بعد شهر ،موضحاً أن الطريقة الأخرى العاجلة تتمثل في توفير ما يمكن توفيره من السوق الخارجي.

وأضاف بأن الجهاز تواصل مع الشركات المصنعة ومنظمة الصحة العالمية،منوّهاً بأن الطريقة السريعة سيتم إتخاذ إجراءات بها خلال أيام معدودة ليتم توفير الدواء.

وقال رئيس جهاز الإمداد الطبي :”يتوجب على إدارة التقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن يكون لديه سياسة معينة في محارية ظاهرة مرض اللشمانيا وتوفير مخزون إستراتيجي”.