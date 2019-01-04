ليبيا – أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أمس الخميس وصول شحنة من دواء مرض اللشمانيا قادمة من الهند بالتعاون مع وزارة الصحة.

خارجية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن الشحنة تتكون من 95 عبوة من علاج اللشمانيا سعة 100 ملليمتر تم توفيرها من مصانع هندية متخصصة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية في وقت قياسي بالتعاون مع السفارات التي بذلت أقصى الجهد في توفير هذه الشحنة لمواجهة إنتشار المرض بشكل عاجل .

يشار إلى أن مركز مكافحة الامراض قد أعلن بأن مرض اللشمانيا ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد في ظل غياب العلاج المرض ونقصه في الكثير من المراكز الصحية بمختلف ربوع البلاد .