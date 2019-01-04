ليبيا – أكد آمر كتيبة حماية النهر الصناعي العقيد محمد بلاش أمس الخميس بأن الأيام القادمة ستشهد خطة أمنيه لحماية مواقع النهر خاصة موقع تازربو لتعزيز القوة به.

العقيد بلاش أشار في إجتماعاً تنسيقي عقدته إدارة جهاز النهر الصناعي مع كتيبة حماية النهر إلى أن الخطة الأمنية ستشمل حماية المقر الرئيسي للجهاز بالهواري.

الإجتماع التنسيقي ناقش بحسب المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي كافة الصعوبات التى تواجه الكتيبة للقيام بدورها المناط بها حيث أكدت إدارة الجهاز على تذليل كافة الصعوبات التى تعرقل مهام الكتيبة للقيام بحماية مواقع الجهاز خاصة موقع تازربو الذي سبق أن تعرض لهجوم إرهابي.