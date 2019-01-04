تركيا – بلغت صادرات تركيا من البندق خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام المنصرم، 118 ألف و335 طنًا، بقيمة 658 مليون دولار.

وأفاد بيان عن رابطة مصدري ومنتجي البندق بمنطقة البحر الأسود، الجمعة، أن تلك الكمية جرى تصديرها من مطلع سبتمبر/ أيلول وحتى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2018.

وسجل تصدير البندق في الفترة المذكورة إيرادات بلغت 657 مليون و635 ألفا و852 دولار أمريكي، بحسب المصدر ذاته.

وكانت صادرات البندق قد بلغت 125 ألفًا و205 أطنان، خلال الفترة المناظرة من العام 2017، محققة إيرادات بقيمة تجاوزت 800 مليون دولار.