مصر – نشر نادي بيراميدز المصري عبر حسابه الرسمي خبر تعاقده مع النجم المصري عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي أهلي جدة السعودي.

كما نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك النادي صورة تجمعه بعبد الله السعيد.

ونجح مسؤولو بيراميدز في قيد اللاعب صاحب الـ33 عاما تمهيدا لإشراكه في مواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في الدوري المصري.

ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي المصري إلى الدوري الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز.

ويشكل انضمام السعيد لبيراميدز صدمة كبيرة لقطبي الكرة المصرية (الزمالك والأهلي)، حيث تحدثت العديد من التقارير مؤخرا عن رغبت كل منهما في ضمه.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع الإكوادوري جون سيفوينتس والبوركيني إريك تراوري والفلسطيني حامد حمدان والمصري عمرو مرعي في يناير الجاري.

المصدر: وكالات