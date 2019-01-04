إسبانيا – تعرض النجم الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد للإصابة مجددا خلال مواجهة فياريال أمس الخميس، ليسجل بذلك الإصابة رقم 18 له مع الملكي.

وخطف فياريال تعادلا متأخرا ضد ريال مدريد 2-2 في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ17 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت إصابة جديدة لنجم ريال مدريد غاريث بيل وهو ما اضطره للخروج من أرضية الميدان بين الشوطين وترك مكانه لزميله إيسكو.

فبعد تدخل قوي من لاعب فياريال ألفارو غونزاليس قبل نهاية الشوط الأول، لم يتمكن اللاعب من إكمال المباراة ليخرج متأثرا بإصابته.

ولم يحدد أطباء النادي مدى شدة الإصابة وفترة غياب اللاعب إلا أن احتمال غياب الويلزي يبدو كبيرا عن مواجهة ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل بملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الثامنة عشرة.

وحقق بيل رقما سلبيا بعد خروجه من مباراة أمس، حيث كانت تلك المرة الـ14 التي يضطر اللاعب فيها إلى التبديل بفعل الإصابات منذ التحاقه بفريق ريال مدريد منذ خمس سنوات ليكون بذلك أكثر لاعب من لاعبي الليغا استبدل هذا الموسم في مختلف المسابقات.

المصدر: marca.com