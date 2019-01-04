تركيا – أعلن نادي غلاطة سراي التركي، امس، انتقال لاعب كرة القدم الهولندي جاري رودريغيز إلى فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: “نود إعلان انتقال لاعبنا رودريغيز إلى اتحاد جدة خلال الميركاتو الشتوي”.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام سعودية أشارت إلى أنها بلغت 10 ملايين يورو.

فيما سيحصل اللاعب الهولندي (28 عاما) على 5 ملايين يورو سنويا، لمدة 4 مواسم ونصف موسم.

وخاض رودريغيز 20 مباراة مع فريق غلاطة سراي الموسم الحالي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وسبق للاعب الهولندي اللعب في فريق فينورد روتردام، قبل أن ينتقل إلى العديد من الأندية، أبرزها: دن هاج وإليتش الإسباني، وليفسكي صوفيا البلغاري، وباوك اليوناني.