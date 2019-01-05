ليبيا – في إطار متابعة الوزارة لسير عمل الجهات التابعة لها في قطاع الصناعة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها عقد وكيل ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فتحي ونيس اجتماعا مع رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة سير العمل في الشركة والمختنقات التي تواجهها والعمل على ايجاد المعالجة الصحيحة لها.

وتم من خلال الاجتماع الإتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم الشركة لزيادة العملية الإنتاجية وللقيام بدورها بالشكل المطلوب.