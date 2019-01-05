إيران – اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية بهرام قاسمي، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، ونُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، السبت.

وانتقد قاسمي تصريحات أدلى بها هنت الأسبوع الماضي، قال فيها إن إدارة طهران تعتقل “نازانين زاغاري” الحاملة الجنسيتين الإيرانية والبريطانية لأهداف “دبلوماسية”.

وتتهم إيران زاغاري بـ”التجسس”، وهو ما نفته أسرتها مرارًا.

وقال قاسمي: “للأسف أدلى هنت في الآونة الأخيرة، تصريحات متسرعة وخاطئة حول موضوع لا يمت لبلاده بأي صلة. التصريحات التي أدلى بها تشير إلى أنه ليس على دراية بهذا الموضوع. هذه التصريحات شكلت نوعًا من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة”.

وتابع: “ينبغي على هنت أن يلقي نظرة على سجل حكومة بلاده في الشرق الأوسط خلال العقود والسنوات الأخيرة مما تسبب في وقوع كوارث إنسانية وأزمات لشعوب الشرق الأوسط من خلال ممارسة السياسات ومساندات الحكومة البريطانية للجماعات الإرهابية والدول المعتدية”.

واعتبر قاسمي أن بريطانيا السلاح للسعودية بمثابة “دعم منها للمجازر المرتكبة في اليمن”.