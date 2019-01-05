الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y5 Lite مع نظام Android Oreo Go Edition

الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y5 Lite مع نظام Android Oreo Go Edition

الصين – قررت شركة Huawei الآن إزاحة الستار رسميا عن هاتفها الذكي الثاني المزود بنظام Android Oreo Go Edition. هذا الهاتف يحمل إسم Huawei Y5 Lite ويجلب معه مواصفات تقنية متدنية ونسخة خفيفة من نظام الأندرويد مقابل سعر جذاب.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Huawei Y5 Lite الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek MT6739، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3020mAh.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Huawei Y5 Lite الجديد يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وكما سبق وأشرنا في البداية، فهذا الهاتف يأتي مسبقًا مع نسخة خفيفة من نظام الأندرويد Oreo تطلق عليها شركة جوجل إسم Android Oreo Go Edition مصممة خصيصًا للعمل على الأجهزة المتدنية المواصفات.

المستهلكين في باكستان سيكون بإمكانهم الحصول على الهاتف Huawei Y5 Lite باللون الأسود والأزرق، وبسعر يعادل 100 دولار أمريكي. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف في الأسواق الأخرى في حالة إذا كانت شركة Huawei تخطط بالفعل للقيام بذلك.