الصومال – بدأت شركة “ميرسك” لخدمات الملاحة العالمية بالتعاون مع شركة بنادر اللوجستية الصومالية، السبت، تشغيل خط ملاحي جديد يربط بين ميناء مقديشو والموانىء العالمية.

وشارك في حفل تدشين الخط الملاحي الجديد والذي أقيم بميناء مقديشو الدولي، نائب وزير الموانىء والنقل البحري الصومالي عثمان محمد عبدي ورئيس شركة “البيرك” التركية التي تدير ميناء مقديشو سامي أيرول، ورئيس غرفة التجارة الصومالية محمد عبدالكريم جبيرى.

وقال “عبدي”، في كلمة له، إن “إطلاق شركة ميرسك للخدمات الملاحة العالمية خدماتها في الصومال يعكس مدى توسع نطاق العلاقات التجارية الصومالية نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد”.

وأضاف أن “سوق الصومال مفتوح للجميع وليس حكرا على شركات خاصة”، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية سترحب بكل الشركات الدولية للعمل في البلاد بدون شروط.

من جهته، قال رئيس شركة “البيرك” التركية إنه منذ استلام الشركة مهام إدارة ميناء مقديشو (في سبتمبر/أيلول 2014) تتزايد شركات الملاحة الدولية العاملة بالميناء نتيجة التوسعات التي أحدثتها الشركة بالميناء إلى جانب توفير آليات عمل حديثة تضاهي تلك التي تشغل الموانئ الدولية.

وأضاف “أيرول” أن استقبال شركات الملاحة العالمية بميناء مقديشو يعكس مدى جدية شركة “البيرك” لتحويل الميناء إلى أكثر الموانئ ازدحاما في المنطقة.

ورحب رئيس “البيرك” التركية بشركة “ميرسك” لخدمات الملاحة العالمية، مؤكداً أنها ستساهم من خلال عملها بميناء مقديشو في توسيع شبكات التجارة الصومالية.

وأشار إلى أن شركة “ميرسك” ستوفر خدماتها في ميناء مقديشو مرتين في الأسبوع، مضيفا أن خدماتها بالميناء ستزداد تدريجيا.

بدوره، توجه محمد أحمد، أحد مسؤولي شركة بنادر اللوجستية المحلية، بالشكر إلى شركة “البيرك” التركية بمساهمتها في إنشاء الخط الملاحي الجديد.

وأوضح أن “ميرسك” ستوفر للتجار الصوماليين خدمة نقل البضائع من جميع الموانئ الدولية.

وحسب إدارة الميناء، فإن إطلاق شركة “ميرسك” العالمية خدمة جديدة للملاحة في الصومال يزيد عدد الشركات العاملة في مجال الحاويات بميناء مقديشو الدولي إلى 3 شركات عالمية حيث سبق وأطلقت شركتا ” سي أم ايه سي جي إم” و “إم إس سي” خدماتهما بالميناء.