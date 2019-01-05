المكسيك – غالباً ما تشعر بعض النساء بعدم الراحة خلال فصل الشتاء، وقد أوضحت دراسة أجراها المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، أن النساء أكثر المتضررين من الاكتئاب الموسمي أثناء فصل الشتاء، حيث يؤثر عليهن بمقدار 4 أضعاف أكثر من الرجال.

وبحسب الدراسة فإنّ الاكتئاب الموسمي يحدث بشكل رئيس في النساء، خاصة في مراحل مقتبل العمر، وذلك بسبب قله التعرض للشمس والضوء الطبيعي. وأشارت الدراسة، إلى أن عدم التعرض للشمس يؤثر بدوره على إثنين من الناقلات العصبية الرئيسية، هما الميلاتونين والسيروتونين، المسؤولين عن تنظيم النوم والحالة المزاجية,وفق لبنان 24.

كما يؤدي موسم الشتاء الى تفاقم مشكلة الإكتئاب بسبب إستحضار الذكريات أو المواقف المريرة. وينصح الأطباء بعدم “ترك الشخص المصاب بحالة إكتئاب في عزلة، ومحاولة التنفيس عنه ومساعدته على الفور، لأن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى محاولات الانتحار”.