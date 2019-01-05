ليبيا تمت في مدينة المرج اليوم السبت مراسم التسليم والاستلام بين العقيد سالم محمد ماضي المكلف برئاسة مديرية أمن المرج خلفاً للعقيد عادل عبد العزيز.

مراسم التسليم والاستلام التي جرت بمقر المديرية تمت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية بحضور لجنة من وزارة الداخلية برئاسة العقيد إدريس الكاتب وعضوية كلاً من العقيد سالم حمد عامر و العقيد جمعة صالح الدرس.

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يشار إلى أن التسليم والاستلام جاء تطبيقاً لقرار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف رقم (606 ) لسنة 2018 والقاضي بتنفيذ القسم الأول لحركة ونقل مدراء الأمن بالمناطق ومدراء الإدارات العامة والمكاتب.