ليبيا – شن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا هجوماً لاذعاً على التشكيلات المسلحة التابعة لوزارته فى طرابلس متهماً إياها بالهيمنة على القرار السياسي والإقتصادي وعدم إطاعة الدولة مشيراً بذلك ضمنياً لعدم خضوعه للشرعية .

وفى مقابلة تابعتها المرصد عبر برنامج ” بلا قيود ” المذاع عبر قناة ” بي بي سي ” البريطانية ، مساء الجمعة ، قال باشاآغا أنّ الأجهزة الأخرى التي تتبع لإدارته مباشرة لايمكن وصفها بالمليشيات أو المجموعات المسلحة .

وأكد باشاآغا أن الاجهزة التابعة له مباشرة تتبع الطاعة الإدارية وتخضع للقانون، بينما لا تطيع ما وصفها بالمجموعات المسلحة، والتي تتسبب في فوضى أمنية، مؤسسات الدولة الليبية حسب قوله .

وتابع باشاآغا هجومه على المجموعات الأخرى قائلاً بأنها مصدر للفوضى الأمنية كونها ترفض الامتثال لتعليمات كافة المؤسسات الحكومية من مخابرات ومباحث ووزارة داخلية وبأنها تفعل ما تريد وذلك فى إشارة لتحالف كتائب ” قوة حماية طرابلس ” المشكلة من : قوة الردع المشترك أبوسليم ، النواصي ، كتيبة ثوار طرابلس ، باب تاجوراء .

وقال وزير داخلية الوفاق أن ميزانية الوزارة تقع تحت سيطرة مجموعات مُسلحة كبيرة وأن هذه المجموعات تعمل تحت مسميات مُختلفة كالأمن المركزي ( كتيبة ثوار طرابلس ) وغيره تنتمي إسمياً فقط لداخلية الوفاق.

وكشف بأن هذه القوى والمجموعات كونّت نفوذاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين وإتهمها بالسيطرة على القرارات الاقتصادية والسياسية حتى أصبحت قوة موازية لوزارة الداخلية .

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها باشاآغا هذه الكتائب ، حيث إتهمها فى مؤتمره الصحفي يوم الهجوم الإرهابي المدمر على وزارة الخارجية بالتسبب بالفوضى بل وحتى بالتخابر مع أجهزة مخابرات أجنبية لم يسمها .

ومن جانبه شن القيادي فى كتيبة ثوار طرابلس محمد المرداس هجوماً على لاذعاً على باشاآغا متهماً إياه بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين بل وحتى مع اللواء السابع الذي خاض حرباً معهم فى أغسطس وسبتمبر الماضي .

المرصد – خاص