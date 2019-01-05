ليبيا – باشرت الشركات العاملة فى مجال النظافة أعمالها بإزالة القمامة المتكدسة على الطرقات والشوارع والساحات العامة أمس الجمعة تحت متابعة وإشراف بلدية بنغازي وذلك بعد إعادة اختصاص ملف النظافة إلى البلدية اعتباراً من شهر يناير 2019 بتعليمات من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

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بلدية بنغازي أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أنه تم ابرام عقود اتفاق مع بلدية بنغازي والشركات ذوي الإختصاص في مجال النظافة لتنظيف شوارع وأحياء المدينة.



وانطلقت اعمال النظافة اعتباراً من أمس الجمعة بعدد من مناطق واحياء المدينة شملت “منطقة بوهديمة و منطقة الليثي، شارع عشرين رأس اعبيدة و بوعطني، الكيش ،حي السبالة وطريق النهر وصولاً الى مصنع البيبسى بمنطقة بوعطني ومنطقة المساكن وقاريونس ،رحبة العجيلات،منطقة النواقية ،بودريسه والمناطق المجاوره بالمدخل الغربي للمدينة”.