ليبيا – عقد اليوم السبت اجتماع موسع برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث عبد الله ورئيس مجلس الحكماء والاعيان مصطفى مرزوق.

تم الاتفاق خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية على تشكيل وفد من بلدية سرت من الاعيان والحكماء واصحاب المنازل المتضررة يتولى اللقاء والتنسيق مع المجلس الرئاسي لمعالجة اوضاعهم والتعجيل بصرف التعويضات الخاصة بمنازلهم.

وحضر الإجتماع مدير مكتب التخطيط سرت عمار العباني وعدد من حكماء واعيان سرت وعدد من أصحاب البيوت التي تضررت جراء حرب تحرير سرت من تنظيم داعش الارهابي.