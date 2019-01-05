سوريا – اعتبر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، أن الحكومة السورية لا يجب أن تلمس في انسحاب القوات الأمريكية من سوريا “تراجعا” عن موقف واشنطن تجاه استخدام السلاح الكيميائي.

وقال بولتون للصحفيين على متن طائرته في طريقه إلى تل أبيب اليوم، إنه “ليس هناك أي تغير على الإطلاق في الموقف الأمريكي تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأن أي استخدام للسلاح الكيميائي سيتلقى ردا قويا جدا، كما حدث مرتين في وقت سابق”.

وأضاف أنه “لا يجب أن تكون لدى نظام الأسد أي أوهام على هذا الصعيد”.

وأكد بولتون أن واشنطن “لا تريد أن يرى نظام الأسد في انسحابها تراجعا في موقفها بشأن استخدام أسلحة الدمار الشامل”.

يذكر أن الولايات المتحدة ضربت سوريا بالصواريخ في أبريل 2018، متهمة دمشق باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة دوما بريف دمشق.

وقبل ذلك قصفت القوات الأمريكية مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص في أبريل 2017، بعد اتهامها للقوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب.

دمشق، رفضت الاتهامات الأمريكية باستخدام السلاح الكيميائي، واعتبرت الضربات الأمريكية عدوانا ضد السيادة السورية.

المصدر: رويترز