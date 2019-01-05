السودان – أعلن والي ولاية شمال كردفان السودانية مولانا أحمد هارون أنه اعتبارا من يوم الأحد 6 يناير ستباع رغيفة الخبز بواقع جنيه سوداني واحد.

وقال الوالي خلال لقائه بشعبة أصحاب المخابز في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بحضور أعضاء حكومته ورئيس المجلس التشريعي، إن هذا العمل يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومته للاهتمام بمعاش الناس.

ووجه الوالي بالتقيد الكامل بالمواصفات والأوزان في صناعة الخبز عقب توفر كميات كبيرة من الدقيق المدعوم.

وذكرت وكالة “سونا” السودانية الرسمية أن الدقيق منساب في ولاية شمال كردفان أسبوعيا بصورة منتظمة، وأن هناك أكثر من 220 مخبزا تعمل في مدينة الأبيض، ويتم توزيع الخبز في كل الأحياء، وأن 6 أرغفة من الخبز كانت تباع بواقع عشرة جنيهات.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب زيادة الأسعار ونقص في الوقود وتردي الظروف الاقتصادية.

المصدر: سونا