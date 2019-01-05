بغداد – كشف تقرير نشر على موقع” نومبيو”، الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة في بغداد هو اقل من مدينة نيويورك الامريكية بنسبة 54.65% .

وأوضح التقرير ان “التكاليف الشهرية لعائلة مكونة من أربعة افراد يعيشون في بغداد تبلغ 2 مليون و62 الف دينار”، مبينا ان “هذا الكلفة لا تشمل الايجار”.

وأضاف ان “تكاليف الشهرية لشخص واحد بدون ايجار تبلغ 608 الف و69 دينار”، مبينة ان “مؤشر تكلفة المعيشة في بغداد اقل بنسبة 54.65% عنه في مدينة نيويورك الامريكية”.

وأشار التقرير الى ان “تكلفة المعيشة في بغداد هي في المرتبة 269 من اصل 432 مدينة في العالم”.

ويعتبر موقع نومبيو هو احد المواقع الذي تم اطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية بما في ذلك بي بي سي، تايم، ذي فوركس، فوربس، ذي إكونوميست، بوسينيس إنزيدر، سان فرانسيسكو كرونيكل، نيو يورك تيمس، ذي تلغراف، ذي إيدج، ذي سيدني مورنينغ هيرالد، الصين اليومية، واشنطن بوست، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وعشرات المواقع ووسائل الاعلام الأخرى.