ليبيا – استلم وزير الصحة المفوض أحميد بن عمر ووكيل الوزارة العام محمد هيثم أولى الدفعات من دواء “اللشمانيا” بمقر وزارة الخارجية أمس الجمعة بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وزير الصحة المفوض شكر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة دور وزارة الخارجية في التواصل السريع بعد مراسلات وكيل وزارة الصحة العام حيث قام الأول بمخاطبة جميع السفارات الليبية بالخارج والدول الصديقة لتوفير الدواء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وقال وزير الخارجية إن الشحنات وصلت خلال 48 ساعة بعد ترتيبات النقل والشحن وأنه خلال الأيام القادمة سيتم توفير باقي الدفعات بشكل كامل.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي الصحة والخارجية في توفير الخدمات الطبية.