ليبيا – إستهجنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ما تردد من أنباء عن تعرض صحفيين للاعتداء أو التهديد من قبل ما يقال انهم بعض المنتسبين لوزارة الداخلية، مؤكدةً أن التعليمات المستديمة من قياداتها هي دائماً مراعاة حقوق الاعلام والصحفيين في الحصول على المعلومة والوصول الى مصادرها في ظل الممكن من اللوائح والإجراءات.

وزارة الداخلية أهابت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بكل الصحفيين إلى التقدم بشكاوى رسمية للوزارة لمتابعة الوقائع بشكل رسمي وقانوني وتجنب الحديث والتصريحات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل الاعلامية طالما كانت لديهم روح المشاركة الوطنية والبعد عن اثارة الأزمات وتأجيج الوضع العام.

ونوّهت إلى أنه بهذا الإطار ستعقد قيادات من الوزارة قريباً اجتماعات مع المؤسسات الاعلامية والحقوقية لبحث اوضاع الاعلاميين والصحفيين للتنسيق بين الطرفين لقيامهم جميعا بمهامهم المهنية المناطة بهم، آملةً بأن تسود روح التعاون للحفاظ على مسيرة استعادة دولة القانون والمؤسسات.