ليبيا – حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الخميس الماضي بميناء طرابلس البحري الاحتفال بتخرج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية التابعة لإدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية.

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حفل التخريج حضره بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي وزير الداخلية فتحي باشاغا ووكيل الوزارة العميد خالد مازن ومديرو ورؤساء الأجهزة الأمنية والإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

وألقى وزير الداخلية كلمة بالمناسبة أكد خلالها على رسالة الوزارة المتمثلة في المحافظة على أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الأمنية للقضاء على الإرهاب أينما كان وحيثما وجد و أهمية برامج التدريب والتأهيل في الداخل والخارج من أجل تطوير القدرات وتحسين الأداء.

وتخلل الحفل استعراض للقوارب البحرية التي تلعب دوراً أساسياً في مكافحة عمليات التهريب على اختلاف أنواعها.